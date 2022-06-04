В Минобороны Австралии раскрыли три тактики России в Донбассе

Стратег минобороны Австралии Райснер заявил о победе России в Донбассе за счет трех тактик

Стратег министерства обороны Австралии полковник Маркус Райснер высказался о ситуации на Украине. В беседе с Die Welt он рассказал, каким образом Россия добивается успеха в Донбассе.

Райснер раскрыли три тактики России в Донбассе, за счет которых она добивается победы. По его мнению, российские вооруженные силы сочетают массированные артиллерийские удары ночью и наступательные действия пехоты и бронетехники днем. Такое решение помогает осуществлять частые прорывы украинской армии, за которыми следуют крупные наступления ВС России.

«Есть сведения, что украинские солдаты в Донбассе испытывают огромный стресс и усталость от войны. Они жалуются на нехватку вооружения», — подчеркнул полковник.