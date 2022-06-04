Телебашни России включат тигровую подсветку ради спасения амурских тигров

На телебашнях в регионах России с 5 по 8 июня включат тигровую подсветку

На телебашнях в регионах России с 5 по 8 июня в поддержку акции, которую проводит центр «Амурский тигр» и в преддверии Международного форума по сохранению тигра включат тигровую подсветку. Об этом сообщает ТАСС.

«С 5 по 8 июня Останкинская телебашня окрасится в тигровую расцветку и начнет транслировать фразу "Амурских тигров стало больше". Подсветку "под тигра" включат телебашни РТРС в Воронеже, Калуге, Костроме, Сочи, Нижнем Новгороде, Черкесске, Назрани, Нижнекамске, Грозном, Ростове-на-Дону, Самаре, Ставрополе, Твери, Туле, Челябинске, Калининграде, Саранске, Перми, Якутске. Так РТРС поддержит акцию, которую проводит центр "Амурский тигр" для охраны природы и в преддверии предстоящего Международного форума по сохранению тигра», — сообщили в Российской телевизионной радиовещательной сети.

Отмечается, что Россия является домом амурского тигра - одного из самых редких подвидов полосатого хищника. Ранее их популяция насчитывала несколько тысяч особей, но к концу 1940-х годов в дикой природе осталось не более 50 животных. «Последовавший запрет на охоту, усилия государства, советских и российских экологов, позволили за 60 лет стабилизировать популяцию. В 2005 году ученые заявили о 450 хищниках», — рассказали в сети.

В 2015 году благодаря усилиям специалистов популяция начала расти и достигла 523-540 особей.