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Скоростной поезд сошел с рельсов в Китае

ЦТК: скоростной пассажирский поезд частично сошел с рельсов в на юге Китая, машинист погиб

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Скоростной пассажирский поезд частично сошел с рельсов в провинции Гуйчжоу на юге Китая. По информации Центральное телевидение КНР, погиб машинист, еще восемь человек получили травмы. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что поезд, следовавший из городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу в город Гуанчжоу провинции Гуандун около 10:30 по местному времени (5.30 мск) 4 июня перед въездом на станцию врезался во внезапно сошедший на пути сель. В результате восьмой и седьмой вагоны сошли с рельсов. Один из вагонов вынесло на платформу станции.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали машинист, проводник и семь пассажиров. Всем им была оказала медицинская помощь, однако от полученных травм водитель поезда скончался.

Остальные 136 пассажиров, находившиеся в поезде, были эвакуированы.

В настоящее время на месте инцидента ведутся работы по ликвидации последствий аварии, а также расследование причин.

Ранее стало известно, что полсотни человек пострадали при столкновении локомотива с поездом в Словакии. Локомотив спешил оказать техническую помощь стоявшему пассажирскому поезду и наехал на его на большой скорости. В результате аварии было прекращено железнодорожное сообщение в данном районе.

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Марина Совина
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