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Майк Тайсон дал совет Макгрегору

Майк Тайсон посоветовал Конору Макгрегору избегать сложных боев после возвращения в UFC

Фото: Gary A. Vasquez / Unsplash

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон дал совет ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору. Американец стал гостем подкаста The Fight Card.

55-летний экс-боксер рассуждал о перспективах Макгрегора после его возвращения в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Тайсон отметил, что верит в необходимость избегать сложных поединков после длительного перерыва. «Особенно после поражения надо провести пару боев, чтобы вернуть темп», — подчеркнул он.

Он посоветовал Макгрегору одержать пару побед и только после этого переходить к серьезным оппонентам. «Надо повышать уровень оппозиции с каждым шагом», — добавил он.

Макгрегор не дрался с лета 2021-го. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. В концовке первого раунда он получил перелом ноги.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

Николай Костюков
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