Захарова упрекнула ФРГ за заявления о свободной работе российских СМИ в стране

Представитель МИД Захарова напомнила ФРГ о блокировке российских СМИ в Европе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула ФРГ за заявления о якобы свободной работе российских СМИ в Европе. На эту тему она высказалась в личном Telegram-канале.

Дипломат оценила сообщение властей ФРГ о том, что журналисты из России работают в стране без ограничений и не подвергаются какой-либо дискриминации. По словам Захаровой, «все обстоит с точностью до наоборот». В первую очередь она напомнила о повсеместной блокировке российских СМИ в Европе.

Представитель МИД заявила, что знакомый немец прислал ей снимок своего телевизора со следующей надписью: «Этот канал ["Россия"] временно недоступен. Мы работаем над тем, чтобы восстановить работу сервиса как можно скорее. Причина неполадки не в вашем оборудовании».

«Очень жду комментарий посольства ФРГ в Москве на тему свободы слова», — заключила она.

В мае Захарова также раскритиковала США за блокировку российских СМИ. Государственный деятель ответила послу США Джону Салливану, который отметил, что для многих граждан России, в особенности для молодого поколения, важно иметь доступ к неподконтрольным государству источникам информации. Представитель МИД напомнила Салливану о блокировке счетов корпунктов российских СМИ.