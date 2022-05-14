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Захарова упрекнула США в блокировке российских СМИ

Представитель МИД Захарова упрекнула власти США из-за блокировки российских СМИ

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула американские власти из-за блокировки российских СМИ. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Так, Захарова ответила послу США Джону Салливану, который высказался по поводу свободы СМИ в России. По его словам, для многих граждан, в особенности для молодого поколения, важно иметь доступ к неподконтрольным государству источникам информации.

В ответ на это представитель МИД напомнила Салливану о блокировке счетов корпунктов российских СМИ. «Это говорит посол страны, которая требует выдачи и много лет преследует [основателя WikiLeaks Джулиана] Ассанжа, опубликовавшего документальные свидетельства представлений США?» — добавила Захарова.

Ранее, в апреле, Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Новая газета. Европа», который создали сотрудники «Новой газеты». Доступ к ресурсу был ограничен по требованию Генпрокуратуры России.

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Мария Гейн
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