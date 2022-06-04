В Белоруссии легализуют параллельный импорт

В Белоруссии разработают законопроект о легализации параллельного импорта

В Белоруссии разработают законопроект, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале пресс-службы белорусского правительства.

«Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию "параллельного импорта" товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине», — говорится в заявлении.

Отмечается, что после принятия соответствующего закона товар в Белоруссию сможет ввозить не только правообладатель интеллектуальной собственности или их официальный дистрибьютор, но и любой импортер.

В пресс-службе белорусского правительства добавили, что благодаря реализации данной временной меры страна сможет избежать дефицита товаров импортного производства, потребительский рынок будет насыщен.

Ранее сообщалось, что после ухода известных зарубежных брендов с российского рынка, ретейлеры начали завозить в РФ «серую» электронику, используя схему параллельного импорта, который подразумевает ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний.

В мае Минпромторг России обнародовал перечень товаров для параллельного импорта. Список включает более 50 категорий, в частности, автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог.