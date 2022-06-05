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В России задержали двух подозреваемых в поджогах военкоматов

В Тульской и Московской областях задержаны двое подозреваемых в поджогах военкоматов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тульской и Московской областях задержаны двое подозреваемых в поджогах военкоматов в российских регионах. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

Первый задержанный — Денис Абраров из Тольятти. Его подозревают в попытке поджога комиссариата в Ясногорске 31 мая. По данным следствия, мужчина разбил окно топором и бросил внутрь бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Злоумышленник признал вину.

В Московской области задержан 29-летний Тимофей Мокий. Он может быть причастен к двум попыткам поджога военкоматов — 9 мая в Балашихе и 18 мая в Щелково.

Ранее бывшего сельского учителя Илью Фарбера отправили в СИЗО за поджог военкомата и призывного пункта в Удмуртии. В период с 1 по 21 мая он изготовил зажигательную смесь, разлил ее по бутылкам и поджег имущество, принадлежащее военному комиссариату Игринского и Якшур-Бодьинского районов.

12 мая в Череповце задержали двух 16-летних подростков, пытавшихся в ночь на 8 мая поджечь здание местного военкомата.

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Алина Гончарова
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