В Турции четыре человека погибли в ДТП с автобусом

На юго-востоке Турции автобус попал в ДТП, погибли четыре человека

Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП на юго-востоке Турции, в Байканском районе Сиирта. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

По предварительной информации, автобус съехал в кювет и перевернулся. Сообщается, что в аварии погибли четыре человека, еще шестеро ранены.

Были ли среди пассажиров автобуса россияне, не уточняется.

На место аварии прибыли пожарные расчеты и медики.

Ранее сообщалось, что В ДТП с участием туристического автобуса на юге Турции пострадали 12 человек. Транспортное средство, перевозившее отдыхающих, вылетело с дороги из-за лопнувшей во время движения шины.