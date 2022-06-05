Байдена и его жену экстренно эвакуировали из-за воздушной угрозы

Президента США Байдена и его жену эвакуировали из загородного дома из-за воздушной угрозы

Президента США Джо Байдена и его супругу Джилл экстренно эвакуировали из их загородного дома в городе Рехобот-Бич, штат Делавэр, из-за воздушной угрозы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, инцидент произошел вечером 4 июня. Воздушной угрозой оказался частный легкомоторный самолет, который оказался рядом с домом Байденов.

Представитель службы безопасности президента США Энтони Гульеми (Anthony Gugliemi) рассказал, что самолет оказался рядом с резиденцией президента якобы по ошибке и был незамедлительно выпровожен. Пилота намерены допросить.

Bloomberg отмечает, что в этот день в городе был слышен гул реактивных двигателей, часть города была перекрыта, а самого Байдена видели направляющимся в сторону пожарной части.

Во время пребывания Байдена и членов его семьи в этом доме, в Рехобот-Бич вводится бесполетная зона в 48 километров.

В ноябре 2021 года Секретная служба «эвакуировала» президента США Джо Байдена с мероприятия на климатическом саммите в Глазго. Американского лидера вывели с совещания из соображений безопасности, так как в переговорной собралось слишком большое число людей.