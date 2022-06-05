Названо число жертв атаки на церковь в Нигерии

Negirian tribune: в результате взрыва в католической церкви в Нигерии погибли 85 человек

В результате нападения боевиков на католическую церковь Святого Франциска на юго-западе Нигерии погибли 85 человек. Об этом сообщает местное издание Negirian tribune со ссылкой на общественного деятеля народа йоруба, профессора Банджи Акинтойе.

По данным издания, пять боевиков ворвались в здание церкви во время утренней службы и открыли огонь по прихожанам, также они пытались взять в плен священника. После этого нападавшие привели в действие взрывное устройство.

По словам Акинтойе, в результате атаки на церковь было убито 85 человек. Он призвал губернатора принять меры и объявить чрезвычайное положение в связи с действиями представителей народа фулани, которые предположительно совершили нападение.

Ранее сообщалось, что в католической церкви Святого Франциска в городе Ово на юго-западе Нигерии произошел мощный взрыв. По информации издания This Day, что взрыв мог унести жизни около 50 человек, официальное подтверждение этой информация на тот момент не поступало.