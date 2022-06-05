Часто путешествующий россиянин раскрыл способ пожить бесплатно в отеле ОАЭ

Блогер Антон Соколов рассказал о бесплатной ночевке в Абу-Даби от Etihad Airways

Российский путешественник и блогер Антон Соколов раскрыл способ прожить ночь в отеле ОАЭ бесплатно. Секретом он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам россиянина, рейсы с долгими пересадками выгоднее прямых, поскольку за одно путешествие можно посетить на одну страну больше, получить бесплатное питание в аэропорту, проезд по городу и даже провести ночь в отеле. Например, такую опцию в Абу-Даби ему предложила Etihad Airways.

Путешественник пояснил, что «пересадка» на пути туда или обратно должна составлять минимум 24 часа — также при выборе билетов можно использовать функцию «составной маршрут», которая позволит сделать стыковку на несколько дней. После покупки авиабилета в раздел «Транзитная остановка за наш счет» турист бронирует проживание в любом из восьми предлагаемых отелей, при этом сделать это нужно не позднее 72 часов до заезда.

Кроме того, все пассажиры могут бесплатно проехать на автобусе-шаттле А19, который отходит от аэропорта. Вдобавок по посадочному талону можно получить скидку 20 процентов на билеты в парки развлечений Ferrari World и Warner Bros World и в аквапарк Yas Waterworld, а также скидку 15 процентов на различные экскурсии.

«Если вы путешествуете вдвоем или втроем, можно забронировать билеты не одной бронью на всех, а разными. Тогда каждый из вас сможет бесплатно получить по отдельному личному номеру в отеле», — поделился еще одним лайфхаком россиянин.

Ранее российская туристка побывала на отдыхе в ОАЭ и пожаловалась на поведение индийских туристов в отеле. Так, девушка сравнила их заезды с «нашествием саранчи»: путешественники «сметали» всю еду в ресторане и шумели.

