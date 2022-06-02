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Побывавшая в ОАЭ россиянка сравнила индийских туристов с нашествием саранчи

Читательница «Тонкостей туризма» возмутилась шумными туристами из Индии в отеле ОАЭ

Фото: Yuliya Pankevich / Unsplash

Российская туристка побывала на отдыхе в ОАЭ и пожаловалась на поведение индийских туристов в отеле. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница отправилась на курорт Дибба, который находится на границе двух арабских эмиратов, Шарджа и Аль-Фуджейра, и государства Оман. По словам туристки, поначалу ее смутило «дальнее и неизведанное» расположение отеля, однако по приезде все ее страхи «улетучились» — девушка была в восторге от качественного сервиса, нетронутой природы и питания. Тем не менее главным минусом в ходе пребывания для нее стали туристы из Индии.

«Большинство из них работают в ОАЭ, а на выходные приезжают в отель отдохнуть. Такие заезды больше напоминают нашествие саранчи, уж извините за сравнение. Их много, они шумные, сметают всю еду в ресторане, и на развлекательных мероприятиях они самые первые и самые активные участники», — возмутилась читательница портала.

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По наблюдениям россиянки, индийские туристы «оккупировали отель» с четверга по субботу — на эти дни девушка посоветовала брать экскурсии. Также туристка порекомендовала выбирать тип питания «все включено», так как, по ее расчетам, это существенно дешевле, чем искать перекусы самостоятельно.

«Самое важное — это цена. Наш тур стоил 124 тысячи рублей на двоих на неделю, питание — завтрак и ужин. Отель бюджетный, но обслуживание на высоте. Никакой русофобии ни среди туристов, ни среди местных или персонала», — рассказала россиянка.

Ранее в мае россиянам назвали оптимальную стоимость путевок в ОАЭ. Так, недельный тур с вылетом из Москвы начинается для двоих путешественников от 97 тысяч рублей, с отправлением из Самары — от 104 тысяч рублей, из Казани, Екатеринбурга и Минеральных Вод — от 108 тысяч рублей.

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Дарья Рыбак
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