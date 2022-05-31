Жителям российских регионов назвали оптимальную стоимость путевок в ОАЭ

АТОР: цена туров в ОАЭ с вылетом из регионов России в июне начинается от 97 тысяч рублей

Стоимость отдыха в ОАЭ у туроператоров с отправлением из российских регионов начинается от 97 тысяч рублей. Оптимальную цену путевок в июне назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Согласно расценкам ANEX Tour, стоимость недельного тура с вылетом из Москвы начинается для двоих путешественников от 97 тысяч рублей. В сумму включен перелет, провоз багажа весом до 23 килограммов, проживание в трехзвездочном отеле и питание по системе полупансион.

Менее выгодно можно приобрести турпакеты с вылетом из Самары и размещением в гостиницах категории четыре звезды — цены стартуют от 104 тысяч рублей. Аналогичные путевки с отправлением из Казани, Екатеринбурга и Минеральных Вод для жителей регионов будут стоить примерно 108 тысяч рублей. Дороже отдых в ОАЭ обойдется для туристов, вылетающих из Новосибирска, — от 115 тысяч рублей, из Уфы — от 125 тысяч и Махачкалы — от 132 тысяч.

Ранее в мае стало известно, что продажи страховок для отечественных туристов весной выросли на 130 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Спрос на страховку среди путешественников в возрасте от 18 до 30 лет увеличился на пять процентных пунктов.