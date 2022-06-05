США предрекли провал в попытке сговориться против России

Глава РСМД Кортунов заявил, что Байден не убедит Латинскую Америку выступить против России

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заявил, что на девятом Саммите Америк президент США Джо Байден попробует убедить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийской кампании Белого Дома. Об этом он написал в статье для китайской газеты Global Times.

Кортунов предрек США провал в попытке сговориться с Латинской Америкой против России и заявил, что они не выступят в поддержку Белого дома. «Большинство латиноамериканских стран не намерены ставить российско-украинский конфликт своим главным внешнеполитическим приоритетом», — подчеркнул он.

Большая часть стран-участниц саммита, включая Бразилию, Мексику и Аргентину, не намерены вводить жесткие экономические ограничения против Москвы. «Напротив, они часто рассматривают западные антироссийские санкции как возможность заполнить вакуум и завоевать более сильные позиции на российских рынках», — объяснил глава РСМД.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов уличил Госдеп США в запугивании стран Латинской Америки из-за России. По его мнению, Вашингтон намерен пригрозить партнером вторичными рестрикциями за отказ присоединиться к санкционному «крестовому походу» против страны.