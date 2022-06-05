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США предрекли провал в попытке сговориться против России

Глава РСМД Кортунов заявил, что Байден не убедит Латинскую Америку выступить против России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Tom Brenner / Reuters

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заявил, что на девятом Саммите Америк президент США Джо Байден попробует убедить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийской кампании Белого Дома. Об этом он написал в статье для китайской газеты Global Times.

Кортунов предрек США провал в попытке сговориться с Латинской Америкой против России и заявил, что они не выступят в поддержку Белого дома. «Большинство латиноамериканских стран не намерены ставить российско-украинский конфликт своим главным внешнеполитическим приоритетом», — подчеркнул он.

Большая часть стран-участниц саммита, включая Бразилию, Мексику и Аргентину, не намерены вводить жесткие экономические ограничения против Москвы. «Напротив, они часто рассматривают западные антироссийские санкции как возможность заполнить вакуум и завоевать более сильные позиции на российских рынках», — объяснил глава РСМД.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов уличил Госдеп США в запугивании стран Латинской Америки из-за России. По его мнению, Вашингтон намерен пригрозить партнером вторичными рестрикциями за отказ присоединиться к санкционному «крестовому походу» против страны.

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Марина Совина
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