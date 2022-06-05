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В европейской стране тысячи человек остались без электричества из-за грозы

Оператор заявил, что во Франции пять тысяч человек остались без электричества из-за грозы

Фото: Nicolas Armer/ Globallookpress.com

Во Франции пять тысяч человек остались без электричества из-за грозы вечером 4 июня. Об этом заявил оператор системы электроэнергии европейской страны Enedis, передает РИА Новости.

В субботу в 65 департаментах республики от севера до юго-запада был объявлен «оранжевый уровень» метеорологической опасности из-за ливня, грозы и сильного ветра.

Оператор не сообщил, когда подача электроэнергии населению будет налажена.

2 июня стало известно, что более 200 тысяч жителей Франции остались без электричества из-за общенациональной забастовки энергетического сектора.

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Марина Совина
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