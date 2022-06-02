Сотни тысяч жителей Франции остались без электричества из-за забастовки

Более 200 тысяч жителей Франции остались без электричества из-за забастовки энергосектора

Более 200 тысяч жителей Франции остались без электричества из-за общенациональной забастовки энергетического сектора, сообщает РИА Новости.

Жители городов Бетюн и Анже лишились электричества из-за массовой забастовки работников энергосектора, требующих пересмотра зарплат на фоне инфляции.

Изначально участвующие в забастовке профсоюзы — CFE-Energies, CFDT Chimie-Energie, FNEM-FO и FNME-CGT — предполагали, что протестная акция повлияет только на «места принятия решений в компаниях и правительстве».

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о пике инфляции в стране. Также министр предупредил о росте цен на товары и услуги в ближайшие месяцы.

На данный момент инфляция во Франции достигла 5,2 процентов за год. Потребительские цены на годовом уровне подскочили из-за топливного кризиса, свидетельствуют данные Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE). Речь идет о рекордном значении за несколько десятилетий.