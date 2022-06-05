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В Крыму решили бороться с засильем иностранных слов

Глава парламента Крыма Константинов сообщил о подготовке словаря по замещению англицизмов
Владимир Константинов

Владимир Константинов. Фото: РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что на полуострове решили бороться с засильем иностранных слов, подготовив словарь по замещению англицизмов русскими вариантами. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы подготовили очень симпатичные, с определенным чувством юмора словари. В нем указаны русские варианты заимствованных слов», — сообщил Константинов.

Он добавил, что русский язык очень богат, и «засилье иностранных слов опасно» для культуры и языка. «Настало время с этим покончить», — подчеркнул глава парламента Крыма.

В конце ноября прошлого года исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» назвал самые раздражающие россиян иностранные слова в профессиональном общении. Выяснилось, что лишь половина из 1800 опрошенных употребляют англицизмы в профессиональном общении. При этом каждый десятый россиянин в возрасте 45-55 лет не понимает смысла заимствований.

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Марина Совина
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