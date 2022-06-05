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Патриарх Кирилл назвал катастрофой разрушение церковного единства

Патриарх Кирилл назвал катастрофой разрушение единства церкви ради политических целей

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Православная церковь является духовной опорой России, Белоруссии, Украины и всех славянских стран, и всякое разрушение общецерковного единства является настоящей катастрофой. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает в воскресенье, 5 июня, ТАСС.

«Оно является настоящей катастрофой, поскольку лишает человека самого главного — общения с Богом», — отметил глава Русской православной церкви (РПЦ) после литургии в Крестовоздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря Полоцка в Белоруссии, куда он прибыл на празднование 1030-летия православия республики.

Патриарх напомнил, что любое разделение, разрушающее единство верующих со Христом и его церковью, «совершенное ради любых политических, социальных или иных человеческих целей, есть раскол и не может быть оправдано».

Игорь Дмитров
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