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Американский авианосец с тысячами военных прибыл в Швецию

Американский авианосец USS Kearsarge прибыл в Стокгольм для участия в учениях НАТО

Фото: Helena Landstedt / Globallookpress.com

Американский авианосец USS Kearsarge прибыл в Стокгольм для участия в учениях НАТО по «сдерживанию» России, пишет The New York Times.

По данным издания, экипаж судна составляет 2,4 тысячи человек, на борту могут находиться 26 военных самолетов и вертолетов. Корабль примет участие в тренировках войск НАТО, Швеции и Финляндии в Балтийском море. Ожидается, что военные отработают задачи по морскому десантированию. Они должны «штурмовать» земли, захваченные условным противником.

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Морские пехотинцы, моряки, пилоты и другие военнослужащие из 16 стран должны «захватить» плацдарм на Стокгольмском архипелаге.

Ежегодные международные военные учения Североатлантического альянса Baltops 22 пройдут в регионе Балтийского моря с 5 по 17 июня. Маневры начнутся в Стокгольме, а завершатся в немецком Киле. Baltops — одни из крупнейших учений в Северной Европе.

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Марина Совина
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