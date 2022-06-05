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Российского депутата покусали бездомные собаки

Депутата гордумы Томска Забелина покусали три бездомные собаки

Три бездомные собаки набросились на депутата городской думы Томска Максима Забелина, когда тот проходил мимо стройки, и покусали его. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, ролик в воскресенье, 5 июня, опубликовал Telegram-канал KP.RU.

На кадрах видно, как россиянин заходит на территорию стройки, на него набрасываются несколько животных и за несколько секунд сбивают его с ног.

Отмечается, что пострадавший был вынужден вызвать на место службу отлова диких животных.

Ранее сообщалось, что в Бурятии стая бездомных собак напала на семилетнего мальчика и покусала его. Инцидент произошел 12 мая на улице Репина в Улан-Уде, куда ребенок пришел к другу. Возле жилого дома на него напали три бездомные собаки. В результате мальчика с рваными ранами доставили в больницу, где врачи провели ему операцию.

Игорь Дмитров
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