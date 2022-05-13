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Стая бездомных собак покусала семилетнего мальчика в российском регионе

В Бурятии стая бездомных собак покусала семилетнего мальчика

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В Бурятии стая бездомных собак напала на семилетнего мальчика и покусала его. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России на своем сайте.

Инцидент произошел 12 мая на улице Репина в Улан-Уде, куда ребенок пришел к другу. Возле жилого дома на него напали три бездомные собаки. В результате мальчика с рваными ранами доставили в больницу, где врачи провели ему операцию.

В ведомстве заявили, что нападение собак на ребенка говорит о возможной халатности чиновников в органах местного самоуправления Улан-Уде, которые должны заниматься проблемой бродячих животных. Следователи считают, что эти обязанности должным образом не выполняются.

По факту происшествия проводится проверка, которая даст оценку действиям чиновников.

Ранее ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, что защититься от бродячих собак помогут угрозы смерти. По его словам, агрессивных животных может отпугнуть палка или камень. При этом ветеринар предупредил, что попытка бегства может спровоцировать собак на преследование.

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В России дети часто становятся жертвами нападения бродячих собак. 15 апреля в Иркутской области дворняга покусала лицо двухлетнему ребенку. Животное напало на девочку, когда она ела чипсы. Врачам пришлось накладывать ребенку швы на губу и нос.

13 февраля в Оренбурге стая собак напала на 13-летнюю девочку. Ребенок получил многочисленные травмы. СК возбудил уголовное дело в отношении местных чиновников.

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Константин Лысяков
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