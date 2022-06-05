Пресс-секретарь Песков завил, что Путин встретится с новым президентом Туркмении

Президент России Владимир Путин вскоре проведет первую встречу с новым президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Да, планируется», — ответил он на вопрос, планируется ли в ближайшие дни встреча Путина с президентом Туркмении.

В апреле российский лидер в ходе телефонного разговора с Бердымухамедовым пригласил его в Россию. Президент Туркмении принял приглашение.

12 марта в Туркмении состоялись досрочные президентские выборы. Новым главой государства был избран сын бывшего президента заместитель премьер-министра республики Сердар Бердымухамедов. Он набрал 72,97 процента голосов избирателей.