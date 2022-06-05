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Турция решила не торопиться с вопросом расширения НАТО

Представитель президента Турции заявил, что Анкара не торопится с вопросом расширения НАТО

Фото: Pixabay

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что Анкара решила не торопиться с решением вопроса расширения НАТО. Его слова приводит «Газета.ру».

По его словам, чем раньше Финляндия и Швеция сделают шаги навстречу Турции, тем быстрее будет проходить процедура вступления этих стран в НАТО. Так Калын прокомментировал предстоящий саммит Североатлантического альянса, который пройдет в Мадриде 28-30 июня.

«В условиях новой конъюнктуры ... успех саммита НАТО имеет в высшей степени значение для укрепления в его рамках сотрудничества и солидарности», — сказал он, добавив, что крайне важно, чтобы опасения Турции в сфере национальной безопасности принимались во внимание, что является существенным с точки зрения укрепления блока.

Представитель президента Турции подчеркнул, что НАТО призвано прежде всего обеспечивать безопасность своих участников. По этой причине желающим присоединиться к блоку странам необходимо выполнить условия Анкары, отметил он.

«Это процесс, мы не скованны здесь какими-то рамками, в том числе о необходимости завершения процесса до саммита НАТО», — заключил он.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие, которое необходимо выполнить Швеции и Финляндии для того, чтобы получить его одобрение относительно принятия этих стран в НАТО. Он пообещал выполнить все «зависящее от Турции» в том случае, если государства продемонстрируют конкретные изменения по беспокоящим Анкару вопросам.

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Марина Совина
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