Вильфанд предрек непогоду нескольким российским регионам

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд заявил, что на юге России ожидается непогода

Ряд регионов России ожидает непогода. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

Синоптик предрек, что в понедельник и вторник, 6 и 7 июня, сложные метеоусловия ожидаются на юге страны — в Крыму и на Кубани. По словам Вильфанда, в этих регионах ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер.

«В Крыму 6-го и 7-го числа будет сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 20-25 метров в секунду, в отдельных районах Северо-Кавказского федерального округа — сильный грозовой дождь, град, ветер до 25 метров в секунду. В Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской областях ожидается аналогичная ситуация», — рассказал Вильфанд.

Метеоролог добавил, что в Сибири следует готовиться к заморозкам — ночью в Тюменской, Омской и Иркутской областях температура составит до 7 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что российский регион завалило снегом в первый день лета.