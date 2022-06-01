Российский регион завалило снегом в первый день лета

Ямало-Ненецкий автономный округ завалило снегом в первый день лета

Ямал в первый день лета завалило снегом, также в регионе начался штормовой ветер. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

По данным метеорологов, до конца недели в российском регионе ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Воздух днем прогреется не более чем до плюс 15 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус трех градусов.

Синоптики прогнозируют дождь и местами снег в течение всей недели. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал погоду в российских регионах в июне. По его словам, в стране ожидается теплый первый месяц лета. Выше нормы температура будет в северной половине азиатской части России, добавил метеоролог.