69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Российский регион завалило снегом в первый день лета

Ямало-Ненецкий автономный округ завалило снегом в первый день лета

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Ямал в первый день лета завалило снегом, также в регионе начался штормовой ветер. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

По данным метеорологов, до конца недели в российском регионе ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Воздух днем прогреется не более чем до плюс 15 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус трех градусов.

Синоптики прогнозируют дождь и местами снег в течение всей недели. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал погоду в российских регионах в июне. По его словам, в стране ожидается теплый первый месяц лета. Выше нормы температура будет в северной половине азиатской части России, добавил метеоролог.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Истребители НАТО заметили у Змеиного
Бэйл объявил об уходе из «Реала»
Экс-помощника Кадырова назвали кандидатом в замглавы МЧС
Китай пригрозил США серьезными последствиями за поддержку «сепаратистов» Тайваня
Россиянин похитил бывшую жену и держал ее в курятнике
Названы любимые продукты самой старой в мире спортсменки
Создатели «Ералаша» снимут фильм о Борисе Грачевском
В Совфеде назвали главное условие присоединения украинских областей к России
Мужчина развелся с перекормившей его лапшой быстрого приготовления женой
Европейская страна резко нарастила закупки нефти в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.