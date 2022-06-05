Во Франции обвинили Зеленского в обмане

Депутат Европарламента Мариани обвинил Зеленского в создании очага напряженности в Европе

Депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» и экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сыграл на заблуждениях Запада и обманул европейские страны, уговорив на поставки оружия. Слова политика приводит газета Valeurs Actuelles.

«Ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому — прим. «Ленты.ру») удалось быстро воспользоваться европейской слепотой. Этому иллюзионисту удалось увлечь за собой европейские столицы, которые теперь готовы совершить экономическое и геополитическое самоубийство, дабы угодить ему», — сказал он.

По словам Мариани, поставки оружия Украине нельзя назвать гуманитарной операцией и стратегическим решением, они создают очаг напряженность в Европе и могут нанести ущерб всем сторонам.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной были приостановлены из-за западных стран. Он также объяснил, как поставки вооружения Киеву влияют на ход специальной военной операции.