Сенатор Цеков обвинил Запад в приостановке переговоров с Украиной

Мирные переговоры между Россией и Украиной были приостановлены из-за западных стран. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он также объяснил, как поставки вооружения Киеву влияют на ход специальной военной операции.

По мнению сенатора, Киев изменил свою позицию по переговорам по вине стран Запада.

«Причиной приостановки переговоров стало подстрекательство американцев и западных государств, их убеждение Украины, что она может победить. После того как были достигнуты определенные успехи в переговорах с Турцией, после того как мы вывели свои вооруженные силы с территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, они вдруг посчитали, что они в этом конфликте могут победить. Многие из европейских политиков, тот же самый [глава европейской дипломатии Жозеп] Боррель, заявляли, что результат будет достигнут на поле боя. Таким образом они своими подстрекательскими действиями фактически вдохнули уверенность в политическое руководство Украины, что они могут выиграть», — сказал он.

Переговоры возобновятся, когда на Украине поймут, что без переговоров они ни в каком виде страну спасти не смогут Сергей Цеков сенатор

Сенатор отметил, что помощь Запада может обернуться против самих сторонников Киева. «Спецоперация затронет и их. Не в смысле военных действий, хотя все возможно, но она затронет их с точки зрения будущих потерь для них в решении государственных вопросов на своей территории», — пояснил он.

Возобновление переговоров после того, как Киев получит еще больше оружия, сенатор счел нелогичным.

«Они считают, что надо военные действия еще больше разжигать. Для них почему-то важно продолжение конфликта на Украине. Они встали на путь конфронтации с Россией и, руководствуясь в основном ненавистью к России, стараются разжигать. Более того, они периодически заявляют, что у Украины есть шанс выиграть, хотя любой здравомыслящий человек понимает, что никаких шансов у Украины нет. Чем больше Украина будет сопротивляться, тем больше будет жертв. Если бы они были заинтересованы в мирном процессе, они бы уже сейчас активно этим вопросом занимались», — считает Цеков.

Ранее глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что переговорная позиция Киева должна быть усилена поставками оружия Западом. Причиной паузы в переговорах сторон он назвал напряженную ситуацию в Донбассе.