В Австрии назвали роковой для Украины военный просчет Запада

Welt: полковник Райснер назвал задержку с поставками вооружения Киеву просчетом Запада

Военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер назвал задержку с началом поставок вооружения Киеву роковым просчетом Запада, поскольку теперь это оружие не может попасть на линию фронта. Об этом он заявил в беседе с Welt.

«Поставки оружия Западом были начаты слишком поздно, и поэтому теперь тяжелые вооружения больше не могут вовремя доставляться на место», — сказал он.

Райснер пояснил, что часть важных путей поставок для группировки Вооруженных сил Украины в районе Северодонецка уже находится под контроем российских войск, возможности транспортировки по железным дорогам сильно ограничены из-за поврежденной инфраструктуры.

При этом грузовики становятся легкой целью для обстрелов на открытых просторах Донбасса. Таким образом, украинские военные в зоне боевых действий сейчас могут получить только небольшие системы вооружения, пояснил полковник.

«Тяжелое вооружение, такое как самоходные артиллерийские установки PzH 2000, а также танки и БМП не могут туда попасть или их удается доставить лишь малыми партиями», — пояснил офицер.

Ранее стало известно, что бесконтрольные траты Пентагона в рамках военной помощи Киеву могут стать причиной потери поддержки сенаторов Конгресса США в отношении будущих поставок вооружения. Обозреватели газеты Politico отметили, что Конгресс настроен выступить против новых пакетов из-за отсутствия должного контроля за расходом средств и вооружения, которое уже было отправлено на Украину.