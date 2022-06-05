Политолог предрек отправку НАТО Польши на «растерзание» России

Политолог Суздальцев заявил, что НАТО не вступится за Польшу в случае военной помощи Киеву

Специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью «Украина.ру» рассказал, что в том случае, если Польша решится отправить своих военных на помощь Киеву, НАТО не станет заступаться за Варшаву. Он предрек, что в этом случае альянс хоть и поможет полякам всем необходимым, однако при этом бросит их на «растерзание» России и не станет вступать в военный конфликт с Москвой.

«Я также не согласен со странным мнением, что боестолкновение Польши с российской армией автоматически приведет к войне между Россией и НАТО. На территории Польши — возможно, но в случае с территорией Украины это сложнее», — заявил политолог.

Также, по его мнению, в том случае, если ВСУ будут разгромлены, а киевские власти будут вынуждены бежать из страны, президент Украины Владимир Зеленский может обратиться к Польше с просьбой предоставить ему убежище, на что ему вряд ли ответят отказом.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь раскрыл США правду на примере огромных поставок оружия Киеву, заявив, что военный бюджет страны в несколько сотен раз превышает сумму средств, выделенных на развитие международной торговли.