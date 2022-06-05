Эрдоган сообщил о согласии Запада с одной идеей Турции

Эрдоган заявил, что Запад начинает соглашаться с идеей Турции о реформировании СБ ООН

Страны Запада начинают соглашаться с идеей Турции о необходимости реформирования Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит ТАСС.

В апреле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оценил вероятность реформирования Совета Безопасности. Он отметил, что у него нет иллюзий по поводу возможности сделать это немедленно. При этом Гуттериш заверил, что предпримет все возможное, чтобы сделать ООН более эффективной.

Эрдоган критиковал Совбез ООН за право решать судьбу человечества. По мнению президента Турции, судьба человечества не должна быть «оставлена на милость горстке» стран-победителей во Второй мировой войне. Он также указал на то, что «мир больше пяти», подразумевая пятерых постоянных членов СБ.