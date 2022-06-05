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Успехи России в спецоперации на Украине назвали все более очевидными для Запада

Сенатор Бондарев заявил, что успехи России в спецоперации становятся очевидными Западу

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Успехи Вооруженных Сил России в специальной военной операции на Украине становятся все более очевидными для Запада. Об этом глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности сенатор Виктор Бондарев написал в своем Telegram-канале.

По его словам, «вначале украинские власти пытались замолчать реальные цифры потерь собственной армии». Однако в настоящий момент президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ теряют до 100 человек ежедневно на Донбассе.

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«Скрывать правду бессмысленно, когда не только финальные зачистки ДНР и ЛНР от ВСУ и нацистов близятся к завершению, но и ряд территорий самой Украины перешёл под устойчивый российский контроль», — заявил сенатор. Он отметил, что российские военные и вооруженные силы ЛНР и ДНР эффективно используют тактику «малых котлов» против украинской армии.

«Это подразумевает плотное окружение войск противника на небольшой территории, перекрытие им путей снабжения необходимыми ресурсами, лишение их возможности получить подкрепление или даже отступить», — пояснил Бондарев. Благодаря этой тактике, РФ и ЛДНР удается «существенно сократить количество жертв среди мирных граждан и разрушений жилой и социальной инфраструктуры».

Ранее бывший начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины генерал Василий Вовк подтвердил, что ВСУ продолжают отступать. По его словам, украинским властям не удастся спастись очередными волнами мобилизации. Он отметил, что украинской армии нужны люди, способные управлять мощной артиллерией.

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Николай Чигасов
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