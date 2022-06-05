В Испании сообщили о готовности направить Украине танки и зенитные ракеты

El Pais сообщила, что власти Испании готовы направить Украине танки и зенитные ракеты

Власти Испании готовы направить Украине тяжелое вооружение, в том числе танки и зенитные ракеты. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве страны.

Издание отметило, что до сегодняшнего дня королевство передало Киеву боеприпасы, средства индивидуальной защиты, а также гранатометы и пулеметы. В настоящее время планируется поставить украинским военным танки Leopard и батарею зенитных ракет.

Кроме того, Испания предложила обучить военнослужащих обращению с танками. Предполагается, что инструктировать их будут на территории Латвии, где размещен гарнизон из 500 испанских солдат, а в дальнейшем и в самом государстве.

3 июня посол Украины в Мадриде Сергей Погорельцев поблагодарил правительство Испании за предоставление 200 тонн военной помощи, однако счел этот объем недостаточным. Дипломат обратился к испанской стороне с просьбой направить Киеву гаубицы, минометы и танки.