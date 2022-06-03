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Посол Украины счел недостаточными поставки оружия из Испании

Посол Украины призвал Испанию передать Киеву гаубицы, минометы и танки

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Посол Украины в Мадриде Сергей Погорельцев в пятницу поблагодарил правительство Испании за предоставление 200 тонн военной помощи, однако счел этот объем недостаточным. Его слова приводит ТАСС.

Погорельцев заявил, что текущей поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) хватит на два часа боя и подчеркнул, что Украина не может быть удовлетворена ее объемами.

Дипломат обратился к испанской стороне с просьбой направить Украине гаубицы, минометы и танки.

Ранее стало известно, что бесконтрольные траты Пентагона в рамках военной помощи Киеву могут стать причиной потери поддержки сенаторов Конгресса США в отношении будущих поставок вооружения. Обозреватели газеты Politico отметили, что Конгресс настроен выступить против новых пакетов из-за отсутствия должного контроля за расходом средств и вооружения, которое уже было отправлено на Украину. Позже стало известно, что в даркнете начало появляться множество крупных магазинов, где можно приобрести широкий ассортимент оружия с Украины.

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Алевтина Запольская
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