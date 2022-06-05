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В реке в Волгоградской области нашли тело пропавшего мальчика

В реке Медведица в Волгоградской области нашли тело восьмилетнего ребенка, возбуждено дело

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Тело пропавшего восьмилетнего мальчика нашли в реке в Волгоградской области. Ребенка искали двое суток. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Сообщение об исчезновении школьника в хуторе Тарасов Даниловского района поступило в правоохранительные органы в пятницу, 3 июня. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ «Убийство».

Следствие установило, что в пятницу днем ребенок вместе с друзьями отдыхал на берегу реки Медведица. «В какой-то момент мальчики подумали, что их восьмилетний друг ушел домой, однако по месту жительства его не застали», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СКР.

В воскресенье, 5 июня, водолазы осмотрели дно реки Медведица и обнаружили тело пропавшего мальчика без повреждений и следов насильственной смерти. Предполагается, что ребенок утонул.

Ранее сообщалось, что 18-летняя студентка из Волгограда перестала выходить на связь, после этого в полицию заявили ее родители. Следователи возбудили дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Тело девушки обнаружили в реке. Подозреваемого в убийстве девушки задержали. 43-летний мужчина признался в содеянном и рассказал, что ударил студентку несколько раз по голове из-за недовольства ее уборкой. Решается вопрос о помещении россиянина в СИЗО.

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Варвара Кошечкина
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