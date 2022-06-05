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Власти Запорожской области предложили переименовать Украину

Член администрации Запорожской области Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛ

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Украину необходимо переименовать в УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова), заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, сегодня выходцы из Львовского (западные территории страны) и Ивано-Франковского регионов находятся на руководящих постах многих населенных пунктов Украины. Рогов уточнил, что они являются «сатрапами киевского националистического режима». «Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова», — предложил политик.

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Рогов добавил, что киевская власть не доверяет местному населению, поэтому «на ключевые посты в центральных и юго-восточных регионах везет уроженцев из западноукраинских областей». «Их задача — запугивать, унижать и терроризировать местное население», — объяснил политик.

Ранее власти Запорожской области Украины сообщили о планах впервые с 2001 года провести перепись населения после освобождения всей территории региона.

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Марина Совина
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