Член администрации Запорожской области Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛ

Украину необходимо переименовать в УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова), заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, сегодня выходцы из Львовского (западные территории страны) и Ивано-Франковского регионов находятся на руководящих постах многих населенных пунктов Украины. Рогов уточнил, что они являются «сатрапами киевского националистического режима». «Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова», — предложил политик.

Рогов добавил, что киевская власть не доверяет местному населению, поэтому «на ключевые посты в центральных и юго-восточных регионах везет уроженцев из западноукраинских областей». «Их задача — запугивать, унижать и терроризировать местное население», — объяснил политик.

Ранее власти Запорожской области Украины сообщили о планах впервые с 2001 года провести перепись населения после освобождения всей территории региона.