В Венгрии заявили о психических проблемах у Зеленского

HirTV: спикер парламента Венгрии Кевер заявил, что у Зеленского есть психические проблемы

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью HirTV заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть психические проблемы.

Свои слова политик обосновал тем, что украинские лидер, по его мнению, неправильно ведет себя на международной арене и угрожает тем, от кого хочет получить поддержку.

Он отметил, что глава государства, нуждающегося в помощи, не осмелился бы выступить против кого-либо так, как Зеленский против властей Венгрии или канцлера Германии Олафа Шольца.

«Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема, и я не знаю, что с этим можно сделать», — подчеркнул Кевер.

Ранее газета Die Zeit заявила, что попытки президента Украины Владимира Зеленского захватить и контролировать власть в стране являются проблемой и вызывают сильное беспокойство в ФРГ.

