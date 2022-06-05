В США заявили об обеспокоенности из-за возвращения добровольцев с Украины

The Grayzone: власти США обеспокоились из-за возвращения добровольцев с Украины

Власти США заявили об обеспокоенности из-за возвращения добровольцев с Украины. Об этом сообщило издание The Grayzone.

Портал со ссылкой на документ Погранично-таможенной службы США, сообщил, что американские власти опасаются возвращения американских ультраправых деятелей, которые находятся на Украине в рядах украинских бойцов.

Также в документе указывают на неспособность властей США взять под контроль ситуацию вокруг Украины, а также опасение федеральных властей тем, что радикалы приобретут опыт боевых действий в конфликте в Донбассе.

При этом, отмечает The Grayzone, сами власти и лояльные им СМИ молчат о масштабах проблемы, приводя в пример публикацию портала Politico, в которой выводы упомянутого документа преуменьшаются и дискредитируются.

Ранее Politico сообщило, что Министерство внутренней безопасности США внимательно отслеживает тех, кто едет воевать на Украину в качестве добровольцев, поскольку опасается, что среди них есть представители ультраправых течений. Среди отбывающих на Украину много тех, кто считает себя адептами идеи превосходства белых и собирается участвовать в боевых действиях на стороне украинского батальона «Азов».