Убивший дочь замминистра из Подмосковья подросток объяснил свой поступок

Убийца дочери замминистра из Подмосковья объяснил свой поступок ссорой с общей подругой

Подросток, убивший дочь заместителя министра строительства Московской области Марата Сибатулина, объяснил свой поступок. По его словам, он зарезал бывшую одноклассницу из-за ссоры по поводу другой девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».

Подозреваемый в убийстве девушки 17-летний Кирилл рассказал полицейским, что поссорился с погибшей из-за их общей знакомой, в которую был влюблен, — якобы она стала обвинять его в том, что он распускает слухи о ее подруге.

При этом знакомые подростка считают, что у него было что-то личное к дочери Сибатулина — по их словам, он сильно завидовал тому, что у девушки обеспеченная семья.

Как сообщает «КП», нож, которым Кирилл убил девушку, он купил буквально за день до преступления.

Тело 17-летней дочери Сибатулина было найдено в заброшенном доме в Одинцовском районе, куда она зашла с друзьями во время прогулки. По словам ребят, в какой-то момент девушка осталась наедине со своим бывшим одноклассником, который нанес ей несколько ножевых ранений.