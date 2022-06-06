Сцены с Эмбер Херд задумали удалить из «Аквамена»

Сцены с актрисой Эмбер Херд задумали удалить из «Аквамена» после суда с Джонни Деппом

Сцены с американской актрисой Эмбер Херд задумали удалить из нового «Аквамена» после ее суда с бывшим мужем Джонни Деппом. Об этом сообщает The Direct.

Издание со ссылкой на источник утверждает, что такое решение было принято во время встречи руководства Warner Bros. Предполагается, что героиня артистки Мера умрет в самом начале фильма во время родов.

Ранее сама Херд заявила, что была вынуждена вести продолжительные переговоры, чтобы принять участие во второй части «Аквамена», так как компания Warner Bros. хотела полностью исключить ее из проекта. По словам актрисы, в итоге она появилась на 10 минут в «очень урезанной версии» оригинальной истории.

1 июня завершился судебный процесс между звездой «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд. Депп решил судиться с экс-супругой из-за статьи в The Washington Post, в которой артистка назвала себя жертвой домашнего насилия. Херд выдвинула встречный иск и потребовала 100 миллионов за побои и психологическое насилие в браке. В конечном счете присяжные, у которых ушло на принятие решения два дня, встали на сторону Деппа. Они единогласно посчитали, что статья, написанная Херд, действительно оказалась клеветнической.