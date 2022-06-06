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Бойцов «Азова» предупредили о пророссийских настроениях в Мариуполе

Командование «Азова» предупредило бойцов о пророссийских настроениях у 70% мариупольцев

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В найденной в Мариуполе секретной документации полка «Азов» отмечается, что на подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики значительная часть населения поддерживает Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что пророссийские настроения замечены в 70 процентах случаев.

Агентство поясняет, что секретный оперативный план «Азова» с кодовым названием «Шторм» был обнаружены на базе полка в непосредственной близости от одной из школ Мариуполя.

Ранее в Харькове было создано новое спецподразделение полка Нацгвардии Украины «Азов». Командиром военного формирования стал Анатолий Сидоренко. Большинство участников прежнего формирования сдались в плен в Мариуполе.

Спецоперация России на территории Украины и Донбасса продолжается с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями помощь Донецкой и Луганской народным республикам, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Марина Совина
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