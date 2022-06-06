В ДНР рассказали о поисках «остатков» «Азова» в Мариуполе

Советник главы правительства ДНР заявил, что часть полка «Азов» могла остаться в Мариуполе

Советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал, что в Мариуполе могла остаться часть военнослужащих украинского полка «Азов». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гагина, в Мариуполе «остался какой-то местный криминалитет», его поиском занимается МВД ДНР. «Да, возможно, какие-то остатки ВСУ (Вооруженных сил Украины. — прим. "Ленты.ру") или того же "Азова" — кто смог куда-то уйти в город — они будут выявляться, при обнаружении будут попадать на фильтр, на следствие», — добавил он.

Ранее в ДНР сообщили, что более 100 украинских военнопленных, сложивших оружие в Мариуполе, были помещены в следственные изоляторы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.