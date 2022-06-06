В Британии продадут роскошное жилье бывшего премьер-министра

В Британии выставили на продажу жилье бывшего премьер-министра Бальфура за £2,4 млн

В Британии предложили купить роскошные апартаменты, в которых жил бывший премьер-министр Соединенного Королевства Артур Бальфур. Объект в Уиттингемском доме (Whittingehame House) выставили на продажу за 2,4 миллиона фунтов стерлингов (184,2 миллиона рублей), сообщает Daily Mail.

Во времена Второй мировой войны Уиттингемский дом в шотландском округе Восточный Лотиан служил школой для детей евреев-беженцев, а с 1963-го по 1980 год — частной школа для мальчиков. После здание поделили на семь квартир. Апартаменты Бальфура — самая большая из них, ее площадь составляет 836 квадратных метров.

Внутри квартиры четыре спальни и три ванные. Их дополняют гостиная, столовая, кухня и музыкальная комната. Интерьер отличается просторными помещениями с высокими потолками с лепниной. Апартаменты оформлены в пастельных тонах с большим количеством позолоченных элементов. Вместе с квартирой новые хозяева получат часть земельного участка в 6,4 гектара с террасой и садом.

В мае в Шотландии выставили на продажу особняк, построенный на месте бывшего дома принцессы Дианы. Объект в районе Дисайд округа Абердиншир считается самой дорогой недвижимостью, доступной для покупки в стране. Стоимость особняка площадью 2,7 тысячи квадратных метров составляет 7,5 миллиона фунтов.