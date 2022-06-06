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Глава МИД Германии отказалась встречаться с послом Украины

Bild заявила об отказе главы МИД ФРГ Бербок проводить встречу с послом Украины Мельником

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась проводить встречу с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником. Об этом сообщило издание Bild.

По информации СМИ, глава немецкого МИД намерена встречаться на официальном уровне только с министрами иностранных дел других государств и ее не интересуют контакты с послами. Бербок подчеркнула, что поддерживает диалог с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Ранее Мельник указал, что ФРГ «цинично отказывает» Киеву даже в поставках старых танков Leopard-1 и БМП Marder. «Этот факт (...) войдет в историю. Это позор», — заявил он.

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Николай Чигасов
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