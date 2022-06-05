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Посол Украины назвал решение Германии по поставкам оружия позором

Посол Украины Мельник назвал отказ ФРГ поставлять оружие позором, который войдет в историю

Фото: Michelle Tntussi / Reuters

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на решение Берлина по поставкам оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат указал, что ФРГ «цинично отказывает» Киеву даже в поставках старых танков Leopard-1 и БМП Marder. «Этот факт (...) войдет в историю. Это позор», — назвал он.

Мельник неоднократно критиковал немецких властей за нерешительность в вопросе поставки вооружений. 26 мая посол с помощью картинки высмеял правительство ФРГ — на опубликованном им фото была изображена улитка, к раковине которой прикреплен скотчем оружейный патрон. «Немецкое оружие для Украины уже в пути», — гласила подпись.

Украинский посол также критиковал канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание посетить Киев и назвал главу немецкого кабмина оскорбленной ливерной колбасой, заявив, что политик ведет себя по-детски.

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Варвара Кошечкина
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