Посол Украины высмеял поставки оружия от Германии с помощью картинки

Посол Украины в ФРГ Мельник с помощью мема в Twitter высмеял поставки оружия от Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник с помощью картинки высмеял правительство ФРГ за медленные поставки оружия. Фотографией он поделился на своей странице в Twitter.

На фото, опубликованном послом, изображена улитка, к раковине которой прикреплен скотчем оружейный патрон.

«Немецкое оружие для Украины уже в пути», — подписал картинку дипломат.

По его словам, фотографию ему прислал в WhatsApp один из членов украинского правительства.

Ранее Мельник обвинил власти ФРГ в том, что они замедляют процесс одобрения поставок вооружений Киеву. По его словам, самая ранняя доставка 15 обещанных зенитных самоходных установок Gepard может состояться только в конце июля, еще 15 — только в конце августа.

Посол также критиковал канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание посетить Киев. Мельник назвал главу немецкого кабмина «оскорбленной ливерной колбасой» и заявил, что политик ведет себя по-детски.