Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Посол Украины высмеял поставки оружия от Германии с помощью картинки

Посол Украины в ФРГ Мельник с помощью мема в Twitter высмеял поставки оружия от Германии

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Посол Украины в Германии Андрей Мельник с помощью картинки высмеял правительство ФРГ за медленные поставки оружия. Фотографией он поделился на своей странице в Twitter.

На фото, опубликованном послом, изображена улитка, к раковине которой прикреплен скотчем оружейный патрон.

«Немецкое оружие для Украины уже в пути», — подписал картинку дипломат.

По его словам, фотографию ему прислал в WhatsApp один из членов украинского правительства.

Ранее Мельник обвинил власти ФРГ в том, что они замедляют процесс одобрения поставок вооружений Киеву. По его словам, самая ранняя доставка 15 обещанных зенитных самоходных установок Gepard может состояться только в конце июля, еще 15 — только в конце августа.

Посол также критиковал канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание посетить Киев. Мельник назвал главу немецкого кабмина «оскорбленной ливерной колбасой» и заявил, что политик ведет себя по-детски.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении разведцентра ВСУ и «иностранных специалистов»
Осужденному мэру Томска Кляйну предъявили новое обвинение
Зюганов назвал циничным лишение убившего лося Рашкина полномочий депутата
Российский генерал назвал одну из главных ошибок на Украине
Собянин пообещал москвичам привычное меню в «Макдонадсе»
Появились новые подробности продажи «Челси»
Антрополог перечислила восемь правил успешного флирта
Раскрыта динамика цен на жилье в Подмосковье
Еще одна пляжная страна открылась для непривитых россиян
Первый армянский спутник вывели на орбиту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.