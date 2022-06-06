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Российский самолет столкнулся с птицей при взлете

Транспортная прокуратура: самолет Utair столкнулся с птицей при вылете из Сургута
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Самолет российской авиакомпании Utair, вылетавший из Сургута в Самару, столкнулся с птицей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 5 июня. Во время взлета командир воздушного судна Boeing-735 заявил о возможном столкновении с птицей. Позже при осмотре взлетно-посадочной полосы были обнаружены останки животного.

В настоящий момент Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов.

Ранее, в мае, самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву, приземлился в Вильнюсе из-за технического сбоя на борту. Пилоты сообщили о проблеме диспетчерам, когда лайнер находился над Белоруссией.

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Мария Гейн
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