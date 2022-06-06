Фитнес-блогерша раскрыла секрет идеальной фигуры на фото

Фитнес-блогерша Молли Ава показала, как скрыть недостатки фигуры на фото с помощью одежды

Фитнес-блогерша Молли Ава раскрыла секрет идеальной фигуры на фото и показала свое тело в расслабленном состоянии. На соответствующие снимки в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Daily Star.

На своей странице Ава делится кадрами своей фигуры и показывает, как внешний вид тела может меняться в зависимости от принятой позы и подобранной одежды. Так, она опубликовала коллаж из двух фото. На кадре слева девушка предстала перед камерой в топе на тонких бретелях и легинсах с завышенной талией черного цвета. На правом — юзерша приспустила лосины до бедер и продемонстрировала фигуру без ретуши и позирования. «То, что вы видите в социальных сетях, не значит, что это выглядит так в реальной жизни. Это нормально показывать себя таким, какой ты есть на самом деле. Не надо скрывать свои недостатки», — подписала пост Ава.

Фото: @mollyavafit

Подписчики блогерши вдохновились ее смелостью и выразили свое восхищение в комментариях. «Наконец-то хоть кто-то сказал правду», «Правильно, надо любить свое тело», «Спасибо! Ты придала мне уверенности», «Нам всем нужно остаться собой», «Очень легко быть строгим к себе, сравнивая себя с кем-то», — писали они.

Раннее американская модель Паулина Поризкова снялась топлес и показала недостаток своего тела. 57-летняя манекенщица предстала перед поклонниками в кружевных трусах розового цвета, прикрыв обнаженную грудь рукой. При этом, в описании к посту Поризкова поделилась размышлениями насчет своей внешности. Звезда призналась, что сейчас она постоянно сравнивает себя с другими женщинами ее возраста. Однако знаменитость заявила, что научилась сопереживать самой себе, поэтому легко принимает себя такую, какая она есть на самом деле, и обратила внимание фанатов на дряблую кожу в нижней части своего живота.