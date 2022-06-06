Российский журналист рассказал о тысяче брошенных командованием морпехов ВСУ

Военкор Руденко заявил, что офицеры ВСУ бросили 1500 морпехов вблизи поселка Заиченко

Российский военный корреспондент Андрей Руденко рассказал, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили 1,5 тысячи морпехов вблизи поселка Заиченко, находящегося под контролем сил Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает SM News.

«Такой случай был, когда выходили морские пехотинцы, когда полторы тысячи кинули на убой, а по другой дороге должна была выйти группа со старшими офицерами, с командиром 36-й бригады, где герой Украины (я его фамилию точно не помню). Вот они, пожертвовав этими людьми, решили сами уйти, благо, хорошо работает разведка, и всем стало все понятно. Из 1,5 тыс. человек удалось спасти… Почему я говорю спасти. Их не убили», — рассказал он.

По его словам, эту группу морпехов украинское командование направило к линии соприкосновения, которая контролируется ДНР, из Мариуполя.

«То есть эти пункты первыми были зачищены перед Мариуполем, и затем оттуда уже продвигались наши войска к самому городу. А они их решили в обратную сторону отправить. Для чего? Ну просто убить», — добавил он.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.