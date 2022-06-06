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Украина отказалась считать трагедией потерю территорий страны

Глава СНБО Украины Данилов отказался считать трагедией временную потерю территорий страны

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отказался считать «временную потерю территорий» страны в ходе российской военной спецоперации трагедией. Его слова, сказанные в интервью Financial Times, приводит ТАСС.

«Временная потеря территорий — это не трагедия. Трагедией будет потеря страны», — заявил Данилов, выразив уверенность, что Украина вернет контроль над потерянными землями.

Глава СНБО отметил, что российские войска обладают превосходством в артиллерии, из-за чего украинские Вооруженные силы «не могут адекватно отвечать» на это. Он предположил, что Украина может отвести свой войска из Донбасса еще дальше ради перегруппировки и военной помощи от Запада, при этом будучи готовыми оказывать сопротивление еще долгое время.

Данилов заключил, что Украине будет очень тяжело добиться победы в конфликте с Россией.

В начале мая Алексей Данилов заявил, что Венгрия планировала захватить часть территории страны.

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Антон Похиляк
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